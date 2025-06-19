Глава СКР затребовал доклад по делу о нападении на сотрудников ДПС в Котово

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о результатах расследования уголовного дела о совершении группой лиц противоправных действий в Котово. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр.

Силовики отреагировали на сообщения граждан, согласно которым в мае минувшего года в Котово несколько мужчин путем грубого нарушения ПДД спровоцировали дорожную аварию. Возник конфликт, во время которого фигуранты оскорбили женщину, а затем и сотрудников ДПС, которые прибыли на место для оформления административного материала. Кроме того, мужчины применили насилие в отношении полицейских, тогда как последние не стали пресекать противоправные действия.

Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту расследовали уголовные дела о применении насилия в отношении представителя власти и нанесении побоев (ст. ст. 318, 116.1 УК РФ). Материалы направили в суд на рассмотрение. В отношении троих фигурантов вынесены обвинительные приговоры.

Павел Фролов