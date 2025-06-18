Сняты сезонные ограничения на вылов рыбы в Нижегородской области

В Нижегородской области сняты ограничения на вылов рыбы, которые вводились на время весеннего нереста. Об этом сообщили в минлесхозе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Для предотвращения браконьерства и сохранения рыбных запасов инспекторы проводили рейды. В них участвовали 128 сотрудников минлесхоза, 41 моторная лодка и 124 автомобиля.

По статье о нарушении правил использования маломерных судов составлено 211 протоколов, сумма штрафов по ним превысила 213 тыс. руб. Также специалисты минлесхоза помогли подготовить 20 материалов для возбуждения уголовных дел по статье о незаконном вылове. Из водоемов области достали 386 запрещенных сетей общей протяженностью более 21 км.

Елена Ковалева