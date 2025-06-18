Инвестиции «Систэм Электрик» в расширение производства увеличатся до 300 млн рублей

Инвестиции ГК «Систэм Электрик» в расширение производства электротехнического оборудования и углубление локализации увеличатся к 2026 году с 250 до 300 млн рублей. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2025 18 июня подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор компании Алексей Кашаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Тен / Коммерсантъ Фото: Александра Тен / Коммерсантъ

В рамках увеличения инвестиционной программы на областном заводе «Систэм Электрик» в Комунаре (СЭЗЭМ, бывшее подразделение французского концерна Schneider Electric) будет создано 40 дополнительных рабочих мест. В начале года «Ъ-СПб» писал, что компания планировала инвестировать 250 млн руб. в масштабное строительство, в результате которого увеличатся производственные и складские площади СЭЗЭМ. Теперь объем инвестиций возрос.

С 2022 года продуктовая линейка завода существенно расширилась. Помимо выпуска компактных распределительных устройств RME, на заводе производятся ячейки среднего напряжения Systeme MVnex, SystemeRS, SystemeGT с воздушной, элегазовой и твердотельной изоляцией 6–35 кВ.

Подробнее об этом читайте в материале «"Систэм Электрик" углубляет локализацию».

Александра Тен