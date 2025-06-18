Производитель сидра «Солвиль» построит агропарк под Гатчиной

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «Солвиль» 18 июня подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о развитии агропарка в Гатчинском округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Тен / Коммерсантъ Фото: Александра Тен / Коммерсантъ

Проект агропарка предусматривает строительство цехов по производству сидра площадью 7,5 тыс. кв. м, возведение гостиницы на 120 номеров, 15 глэмпингов, кемпинга на 20 автомобилей, экотроп, велодорожек, лыжных трасс и трамвайной линии для туристов.

В рамках проекта будет создано 200 новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций — 5 млрд рублей. Мощности завода по производству сидра рассчитаны на 3,1 млн тонн в год.

Александра Тен