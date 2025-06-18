Бизнесмена отправили в колонию за хищения при подготовке зимней Универсиады

Руководителя НПО «Автоматика» осудили за хищения при подготовке зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет заключения) и приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установил суд, в 2018 года Сибирский Федеральный университет и фирма «Сибиряк» заключили договор на строительство периметра безопасности в «Деревне Универсиады» на территории кампуса вуза. Стоимость работ составила 380 млн руб. Фактическим исполнителем контракта стала фирма-субподрядчик ООО НПО «Автоматика».

В деле указывается, что директор фирмы установил шкафы контроля с иными техническими характеристиками и по заниженной стоимости, однако акты выполненных работ подготовил согласно условиям договора. В результате бюджету причинен ущерб на сумму 5 млн руб., говорится в материалах следствия.

Как писал «Ъ-Сибирь», вдвое больший срок — шесть лет лишения свободы — получил владелец фирмы «Экспострой», который также обвинялся в хищениях при подготовке студенческих игр в Красноярске.

Илья Николаев