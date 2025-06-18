В Оренбуржье экс-сотрудника нефтедобывающей компании обвиняют в хищении 1,5 млн рублей

В Сорочинске прокуратура утвердила обвинение в отношении бывшего руководителя цеха одного из нефтедобывающих предприятий региона. Он обвиняется в совершении преступления по ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с апреля по октябрь 2023 года обвиняемый вместе с подчиненным «формально списал 50 железобетонных плит, принадлежащих предприятию». С помощью спецтехники плиты вывезли с территории цеха. Руководитель цеха через аффилированное юридическое лицо «реализовал эти плиты организации-работодателю и осуществил их укладку на другом объекте». Своими действиями обвиняемый похитил свыше 1 млн руб.

Помимо этого, с мая по декабрь 2023 года фигурант со своим подчиненным ввели в заблуждение сотрудников организации о необходимости приобретения металлической трубы для монтажа трубопровода на прилегающей территории административно-бытового комплекса месторождения. Указанная труба уже имелась на территории цеха. С помощью того же аффилированного юрлица обвиняемый заключил фиктивный договор поставки трубы, подписал акты выполненных работ по ее укладке. Так он получил более 500 тыс. руб.

Общая сумма ущерба, причиненного предприятию, превышает 1,5 млн руб. Уголовное дело направлено в Сорочинский районный суд.

Руфия Кутляева