В пензенском Никольске на замену хоккейного корта готовы потратить 2,8 млн

В Никольске Пензенской области хотят заменить хоккейный корт на ул. Льва Толстого. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит закупить и установить хоккейный корт длиной 56 м, шириной 26 м и радиусом закругления 7,5 м. На это готовы потратить максимум 2,8 млн руб.

На указанные цели выделят деньги из городского бюджета. Итоги аукциона станут известны 26 июня. Контракт должен быть исполнен до сентября текущего года.

Павел Фролов