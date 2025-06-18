За ночь над Черноземьем сбили 27 беспилотников

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 48 беспилотников, в том числе 27 над Черноземьем. 11 БПЛА ликвидировали над Курской областью, десять — над Орловской, пять — над Белгородской, один — над Липецкой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Сосковском районе были повреждены крыша и окна частного дома, гражданский автомобиль. Пострадавших нет.

Курские власти подтвердили информацию оборонного ведомства, липецкие и белгородские — не прокомментировали. В Курской и Белгородской областях объявлялась опасность атаки БПЛА. Она действовала с 0:21–24 до 8:42. В Липецкой области в 1:49 был введен режим воздушной опасности, его отменили в 8:50.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова