Адвокату из Астрахани дали два года колонии за обман преступника на 4 млн рублей

Кировский районный суд Астрахани огласил приговор местному адвокату, который проходил по делу о мошенничестве на 4 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила прокуратура региона. По данным сайта суда, виновным признан Михаил Губин, адвокат Астраханской региональной коллегии адвокатов «Дело-Лекс».

В августе 2024 года Губин пообещал клиенту, фигуранту дела об особо тяжком преступлении, помочь с мерой пресечения в виде подписки о невыезде. За свои услуги он получил 4 млн руб., но не имел ни намерений, ни возможностей выполнить обещанное.

Суд приговорил юриста к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. Адвокату также запретили заниматься профессиональной деятельностью на два года.

Нина Шевченко