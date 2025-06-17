Астраханский суд рассмотрит дело о взятке в рамках реконструкции КРК «Октябрь»

В Астрахани завершено расследование дела о взятке в рамках реконструкции кинокомплекса «Октябрь». Главный специалист отдела регионального управления по капитальному строительству (УКС) обвиняется в получении взятки и вскоре предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Следствие установило, что между УКС и московской строительной компанией «Стройресурс» был заключен контракт на сумму более 1 млрд руб. (по данным ЕИС «Закупки», порядка 3 млрд руб.). Главный специалист, ответственный за контроль работ, получал от представителя фирмы ежемесячно около 80 тыс. руб., а всего не менее 350 тыс. руб. за попустительство по службе (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Ранее были возбуждены дела в отношении директора фирмы Евгения Луговитина за покушение на дачу взятки и заместителя начальника УКСа за получение взятки. Преступная деятельность была пресечена благодаря совместной работе регионального Следственного комитета, УФСБ и УМВД России по Астраханской области.

По данным Кировского райсуда Астрахани, 11 июня в суд поступило дело Салмана Курбанова, обвиняемого по статье 290 ч. 5 п. «в». УК РФ. 16 июня материалы дела переданы на рассмотрение судье Ольге Ивановой. Заседание еще не назначено.

Нина Шевченко