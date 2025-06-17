Прокуратура Саратовской области инициировала закон против срыва капремонта

В Саратовской области хотят повысить эффективность областной программы по капитальному ремонту. С соответствующей инициативой выступила прокуратура региона в облдуме на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Иван Гусев сообщил, что проект закона поможет повысить эффективность реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также обеспечить полноту, достоверность, своевременность предоставления сведений.

Иван Гусев отметил, что в Саратовской области неоднократно выявлялись случаи, когда должностные лица муниципалитетов не представляют или представляют в искаженном виде информацию о проведении ремонта и соблюдении программы. Это мешает проводить мероприятия, нарушает порядок планирования, финансирования работ, а также создает риски несвоевременного проведения капитального ремонта.

В 2024 году эти нарушения привели к шести представлениям главам районов. А именно: в Балашове, Ершовском, Татищевском, Новобурасском, Аткарском муниципальных районах и в Саратове. Были возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц.

По словам представителя прокуратуры, закон Саратовской области «Об административных правонарушениях» уже содержит составы, предусматривающие ответственность за несвоевременное предоставление соответствующих сведений, необходимых для реализации программы капремонта, однако они нуждаются в актуализации, приведении в соответствии с изменениями, которые были внесены законом Саратовской области № 23-ЗСО от 2 апреля 2025 года.

«А кто и каким образом будет фиксировать, собственно, эти правонарушения?» — поинтересовался депутат Денис Буланов (КПРФ).

Иван Гусев сообщил, что в прокуратуру поступают обращения граждан, проводятся плановые проверки, а также имеется аналитическая информация, что в том или другом районе области администрация или региональный оператор не исполняют свои полномочия. Соответственно, прокуратура выходит с проверкой.

Законопроект единогласно поддержан и вынесен на рассмотрение на ближайшее заседание облдумы.

Татьяна Смирнова