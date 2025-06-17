Семья ребенка, погибшего в «Магните» в Новороссийске, приехала с Сахалина
Прокуратура Новороссийска начала проверку по факту гибели ребенка в торговом центре сети «Магнит». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По версии следствия, мальчик свободно прошел к проему между перекрытием второго этажа и наружным остеклением и сорвался вниз, ударившись о пол первого уровня и получив тяжелую черепно-мозговую травму. Ребенок скончался в реанимации городской больницы.
Следственный отдел города возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238УКРФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход расследования взят прокуратурой на особый контроль. Одновременно надзорное ведомство выясняет причины и условия, способствовавшие происшествию.
Предварительно установлено, что мальчик находился в торговом зале вместе с матерью и бабушкой; семья приехала на отдых из Южно-Сахалинска и на учетах не состояла.
После завершения проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям собственника здания, при подтверждении нарушений последуют меры прокурорского реагирования.