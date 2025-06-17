Новый комплекс утилизации ТКО в Новороссийске введут до конца года

В Новороссийске до конца 2025 года введут новый комплекс утилизации ТКО. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на совещании, посвященном вопросам создания инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами, передает Российский экологический оператор (РЭО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как уточнил господин Буцаев, на объекте, принадлежащем ООО «Терра-Н», до конца года должен быть введен в эксплуатацию объект утилизации ТКО мощностью 70 тыс. т в год, а также модернизирован сортировочный комплекс.

Также обсуждалось начало работы нового регионального оператора ООО «Южный региональный оператор» в Новороссийской и Староминской зонах деятельности. Компания закупила 4 тыс. контейнеров и 22 новых мусоровоза. Еще 40 таких машин поступят в край в течение июля. Они заменят устаревшие мусоровозы. Власти уже сейчас отмечают снижение числа жалоб граждан на качество работы регионального оператора, заявили на встрече.

В целом по краю запланированы реконструкция и создание 10 комплексов ТКО мощностью более 2,5 млн т в год.

Вячеслав Рыжков