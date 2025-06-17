Число избирателей в Ростове возросло до 817 тысяч человек

В Ростове-на-Дону за полгода число избирателей выросло на 1,6 тыс. человек и составило 817 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ближайшие выборы в Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года. В этот день ростовчанам предстоит избрать губернатора региона, часть депутатов Законодательного собрания и городской думы Ростова-на-Дону.

В донской столице голосование пройдет на 363 избирательных участках: 63 — в Советском, 60 — Ворошиловском, по 58 — Первомайском и Октябрьском, 47 — Пролетарском, 34 — Железнодорожном, 32 — в Ленинском и 20 — в Кировском районе.

В муниципалитете отметили, что список участков для голосования с указанием их номеров и границ будет опубликован до 4 августа.

Наталья Белоштейн