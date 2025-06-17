Полиция задержала стрелявшего в воздух около ТЦ Астрахани мужчину

В Астрахани полицейские задержали мужчину, который стрелял в воздух рядом с торговым центром. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Как выяснилось, мужчина произвел два выстрела в воздух из автомобиля золотистого цвета, а затем скрылся. Сотрудники ППС и росгвардейцы обнаружили в областном центре подходящую под описание машину, после чего осмотрели ее и нашли под сидением охлощенный пистолет.

Задержанным оказался мужчина 2004 года рождения. Его доставили в отдел полиции, оружие изъяли. Во время выстрелов около торгового центра никто не пострадал.

Павел Фролов