На Дону предприятиям будут выдавать субсидии на развитие промышленного туризма

Промышленные предприятия из Ростовской области могут получить субсидии на развитие туризма на своих заводах. Об этом сообщили в Законодательном собрании региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам парламентариев, на Дону активно развивается классический туристический отдых, винный, гастро- и эко-туризм, и в настоящее время перспективным направлением является промышленный туризм, который организован не системно, а «по запросу». Уточняется, что с 2025 года предприятия смогут компенсировать средства, потраченные на организацию экскурсий и другие мероприятия.

Раннее «Ъ-Ростов» писал, что Ростовская область получит на развитие туризма 626 млн рублей к 2027 году.

Константин Соловьев