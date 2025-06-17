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На Дону предприятиям будут выдавать субсидии на развитие промышленного туризма

Промышленные предприятия из Ростовской области могут получить субсидии на развитие туризма на своих заводах. Об этом сообщили в Законодательном собрании региона.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам парламентариев, на Дону активно развивается классический туристический отдых, винный, гастро- и эко-туризм, и в настоящее время перспективным направлением является промышленный туризм, который организован не системно, а «по запросу». Уточняется, что с 2025 года предприятия смогут компенсировать средства, потраченные на организацию экскурсий и другие мероприятия.

Раннее «Ъ-Ростов» писал, что Ростовская область получит на развитие туризма 626 млн рублей к 2027 году.

Константин Соловьев

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