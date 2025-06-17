Пензенское предприятие не выплатило 171 работнику 14 млн, возбуждено дело

В Пензенской области следствие возбудило уголовное дело о невыплате заработной платы руководством ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура Никольского района выяснила, что ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» не выплатило 171 работнику более 14 млн руб. Оказалось, что у предприятия была возможность обеспечить сотрудников зарплатой, но деньги потратили на другие цели.

По итогам прокурорской проверки следствие возбудило уголовное дело. Надзорное ведомство поставило на контроль ход его расследования и полное восстановление прав граждан.

Павел Фролов