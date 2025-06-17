Больше трети жителей Ростовской области не любят свою работу

В Ростовской области больше трети жителей не любят свою работу. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru со ссылкой на результаты собственных исследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что на «троечку» оценили свое отношение к работе 35% респондентов. Еще 29% жителей дали оценку в пять баллов, а 23% опрошенных выбрали отметку «четыре».

Вместе с тем, оставаться на нелюбимой работе готовы 48% респондентов, однако если их устраивает заработная плата. Еще для 44% в работе главное баланс личной жизни и труда, уважительное отношение со стороны начальства и хорошие отношения в коллективе, а также отсутствие стресса.

Мария Хоперская