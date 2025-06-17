В Волгограде управляющая пансионатом лишила пенсионерку жилья и попала в колонию

Центральный районный суд Волгограда вынес приговор в отношении 39-летней управляющей пансионатом для престарелых граждан «Гармония» Валерии Рубцовой по уголовному делу о мошенничестве с лишением права на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Согласно релизу, с 9 по 22 января минувшего года фигурантка обманным путем переоформила на себя квартиру 83-летней женщины, которая приехала в пансионат на месяц, поскольку ремонтировалось ее жилье. Спустя несколько дней, 30 января, Валерия Рубцова продала жилое помещение пенсионерки, а затем потратила полученные денежные средства на личные нужды.

Когда знакомые потерпевшей узнали о случившемся, обратились в правоохранительные органы. По решению суда Валерия Рубцова получила 3,5 года исправительной колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда. По иску надзорного ведомства квартира возвращена в собственность 83-летней женщины.

Павел Фролов