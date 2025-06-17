Мошенники под видом бывшей коллеги похитили у жительницы Шахт 2,5 млн рублей

В Шахтах мошенники, притворившись бывшей коллегой и правоохранителями, похитили у пенсионерки 2,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Женщина рассказала полицейским, что получила в один из мессенджеров сообщение от якобы бывшей коллеги о том, что на предприятии были использованы личные данные потерпевшей для незаконных махинаций. И чтобы избежать неприятностей, с ней свяжутся представители силовых структур.

Позже лжеполицейские предложили перевести сбережения на безопасный счет, так как якобы намечались обыски. Пенсионерка выполнила все инструкции мошенников и лишилась всех своих накоплений.

Полиция занялась поиском подозреваемых и возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».

Наталья Белоштейн