В Азовском районе запустили ферму по выращиванию длиннопалых раков

В селе Кагальник начали выращивать длиннопалых раков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Азовского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Эти членистоногие в природе питаются, в основном, водорослями, а особенностью вида считаются устойчивость к загрязнению водоемов. В сообщении уточняется, что специалисты успешно провели нерест самок, приступили к подращиванию молоди и содержанию отнерестившихся производителей. Взрослые особи длиннопалого рака могут достигать 30 см в длину и 700 гр. веса.

Константин Соловьев