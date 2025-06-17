Пенсионер с Серебристого бульвара попал в больницу после нападения амстаффа
Во время поездки на лифте в одном из домов по Серебристому бульвару на 68-летнего пенсионера напал собственный питомец породы амстафф, сообщает «Фонтанка».
Фото: Олег Бухарев, Коммерсантъ
Пострадавшего 16 июня доставили в Елизаветинскую больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у пожилого петербуржца открытые раны рук и ног. Сейчас пенсионер находится в реанимации.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что четырехлетний мальчик из Москвы пострадал от укуса мини-пига в антикафе на Невском проспекте. У ребенка диагностировали укушенную рану пальца.