Пенсионер с Серебристого бульвара попал в больницу после нападения амстаффа

Во время поездки на лифте в одном из домов по Серебристому бульвару на 68-летнего пенсионера напал собственный питомец породы амстафф, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Бухарев, Коммерсантъ Фото: Олег Бухарев, Коммерсантъ

Пострадавшего 16 июня доставили в Елизаветинскую больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у пожилого петербуржца открытые раны рук и ног. Сейчас пенсионер находится в реанимации.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что четырехлетний мальчик из Москвы пострадал от укуса мини-пига в антикафе на Невском проспекте. У ребенка диагностировали укушенную рану пальца.

Андрей Маркелов