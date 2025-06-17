В Краснодаре раскрыли кражу ювелирных украшений на 1 млн рублей

Полицейские Прикубанского округа Краснодара задержали подозреваемую в краже ювелирных изделий на сумму свыше 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, с заявлением о хищении обратилась местная жительница, вступившая в наследство после смерти матери. При осмотре имущества она обнаружила пропажу всех украшений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к преступлению причастна 60-летняя жительница соседней республики, ранее не судимая. Женщина несколько лет работала сиделкой в семье, где произошла кража. По версии следствия, она похитила и продала драгоценности случайным лицам, а полученные деньги потратила.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по вменяемой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Анна Гречко