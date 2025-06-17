Под Саратовом на реке Каюковка утонул 17-летний подросток

На реке Каюковка в Энгельсе Саратовской области утонул несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Трагедия произошла вечером накануне, 16 июня. 17-летний подросток, находясь у воды на базе отдыха в компании сверстников, нырнул в необорудованном для купания месте и погиб. Вскоре его тело извлекли водолазы.

В МЧС отметили, что это первая гибель несовершеннолетнего на воде в Саратовской области в текущем сезоне. С начала лета в регионе погибли на водоемах уже шесть человек.

Павел Фролов