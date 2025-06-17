В Ростовской области разработали рекультивацию трех участков сельхоз назначения

Донской филиал ФГБУ ЦОК АПК завершил разработку проектов рекультивации трех участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 1,5 га в Ростовской области. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила начальник отдела защиты растений, агрохимии, качества и безопасности растениеводческой продукции Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК Людмила Маштыкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Работы по проектам рекультивации направлены на приведение нарушенных земель в состояние, соответствующее их целевому назначению и разрешенному виду использования», — пояснила в разговоре с «Ъ-Ростов» госпожа Маштыкова.

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов» источником, методика восстановления земель включает комплекс мероприятий, в том числе распределение селективно снятого плодородного и потенциально-плодородного слоя почвы на малопродуктивные угодья. Данная процедура способствует восстановлению почвенного плодородия за счет увеличения содержания органических веществ и подвижных форм калия и фосфора.

«В ходе изыскательских работ специалисты выполнили комплексный сбор и анализ исходных данных, провели полевые исследования с необходимыми измерениями и отбором почвенных проб, осуществили лабораторный анализ отобранных образцов и камеральную обработку полученных результатов», — рассказала Людмила Маштыкова «Ъ-Ростов».

В лаборатории объяснили — порядок проведения работ по восстановлению земель регламентируется положениями Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ №800 от 10.07.2018 и требованиями национального стандарта ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия».

Валентина Любашенко