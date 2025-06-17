Для устранения аварий на электросетях в Краснодаре создали 10 бригад

В Краснодаре усилены меры по предупреждению и ликвидации возможных аварий на объектах энергоснабжения. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на готовность профильных служб к оперативному реагированию в случае внештатных ситуаций рассмотрели на расширенном аппаратном совещании под председательством главы краевой столицы Евгения Наумова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания «Россети Кубань» сформировала четыре оперативно-выездные бригады, которые переведены на круглосуточный режим работы. Заключены соглашения с подрядными организациями, предусматривающие возможность привлечения дополнительного персонала и специализированной техники для ускоренного выполнения восстановительных работ.

Дополнительные меры предприняты и в «Электросетях Кубани», где организовано круглосуточное дежурство шести мобильных бригад, распределенных по районам города.

В администрации подчеркнули, что координация действий в условиях возможных ЧС остается на постоянном контроле городских властей.

Вячеслав Рыжков