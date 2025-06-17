Петербуржцы с начала года стали покупать азиатские продукты в два раза чаще

Петербуржцы с начала 2025 года в два раза чаще стали покупать азиатские продукты в сравнении с тем же периодом год назад, сообщает «Деловой Петербург». Пик скупки зарубежной продукции пришелся на май, тогда жители города приобрели в 3,2 раза больше товаров из Азии в сравнении с последним месяцем весны 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Чаще всего берут лапшу Sen Soy Premium пшеничная Udon, а также лапшу быстрого приготовления «Чан Рамен» от фирмы Dishirak. В пресс-службе компании Ozon fresh подчеркнули, что в скором времени расширят ассортимент. В продаже появятся рисовые клецки топкокки, снеки бренда Yopokki, различные виды закусок из водорослей нори и креветочные чипсы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из-за роста цен на ключевые ингредиенты в первом квартале 2025 года стоимость блюд в ресторанах и кафе Петербурга, по некоторым оценкам, увеличилась на 30% и выше.

Андрей Маркелов