Прокуратура помогла восстановить права инвалидов на территории ТЦ Пензы

Прокуратура добилась восстановления прав маломобильных групп населения на доступную среду в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Октябрьского района Пензы выявила на территории торгового центра, расположенного на проспекте Строителей, нарушения при организации парковочных мест для инвалидов. Речь идет об отсутствии необходимого количества таких мест, а также знаков и разметки, регулирующих порядок парковки транспорта для маломобильных граждан.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление руководителю организации, после чего выявленные нарушения были устранены. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов