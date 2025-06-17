В Ростове могут запустить электрички в новые жилые районы

В Ростове-на-Дону могут запустить электрички в новые жилые районы. Подготовить предложения по обновлению электропоездов, реконструкции и строительству посадочных платформ для поездов попросил врио главы региона Юрий Слюсарь. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кроме этого, Слюсарь поставил задачу проработать вопрос увеличения количества пригородных поездов на маршрутах «Городской электрички» в Ростове, а также на направлениях Ростов — Волгодонск и Ростов — Лихая.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что донской регион полностью готов к тому, чтобы наладить железнодорожное сообщение с Новороссией и Донбассом.

Наталья Белоштейн