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Под Саратовом прокуратура добилась выплаты девочке за травмы от укуса собаки

Суд по иску прокуратуры обязал администрацию Лысогорского района Саратовской области выплатить 16-летней девочке 15 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, полученного в результате укуса бродячей собаки. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению матери 16-летней девочки прокуратура выяснила, что бездомная собака напала на ребенка в августе минувшего года в р.п. Лысые горы. Несовершеннолетнюю с укушенными ранами привезли в лечебное учреждение, где оказали необходимую помощь.

Также надзорное ведомство установило, что в результате случившегося девочка в течение нескольких месяцев проходила курс антирабической вакцинации. По итогам проверки прокуратура попросила суд обязать администрацию Лысогорского района компенсировать ребенку моральный вред. Суд удовлетворил требование.

Павел Фролов

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