Защитник ФК «Ростов» перешел в «Динамо»

Защитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Максим Осипенко перешел в московское «Динамо». Об этом заявили в пресс-службе команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Футболист присоединился к «Ростову» в 2020 году. Всего он провел за клуб 171 матч и забил 26 мячей.

Накануне стало известно, что московское «Динамо» возглавил бывший тренер «Ростова» Валерий Карпин, зимой в клуб переехал капитан ростовчан Данил Глебов. О подписании еще одного капитана желто-синих Николая Комличенко в нынешнее трансферное окно объявил «Локомотив» из Москвы.

Константин Соловьев