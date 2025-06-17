В Аркадакском районе начали ремонт дороги по требованию прокуратуры

В Аркадакском районе Саратовской области приступили к ремонту дороги после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура района обследовала техническое состояние дороги по ул. Первомайская в Аркадаке и выяснила, что там нет тротуара. К проверочным мероприятиям присоединились также сотрудники территориального подразделения ГАИ.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в администрацию Аркадакского района. После этого местные власти заключили муниципальный контракт, в рамках которого начались ремонтные работы.

Павел Фролов