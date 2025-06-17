На Дону долги за электроэнергию превысили 121 млн рублей

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» предупредила о возможном отключении электроснабжения для 35 тыс. жителей региона, задолжавших поставщику энергии свыше 121 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предоставленным данным, компания может приостановить подачу электричества потребителям, которые не оплатили счета и проигнорировали предупреждения об ограничении. Уведомления направлялись через квитанции, личные кабинеты, по телефону и почте.

Восстановление электроснабжения станет возможным только после полной оплаты задолженности и внесения 3 тыс. руб. за возобновление поставки. Должникам также грозят пени, арест доходов и имущества, поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко