В Ростовской области проверили строительство стадиона ДЮСШ

Региональный госстройнадзор провел программную проверку реконструируемого стадиона «Шахтер» детской спортивной школы №5 в Шахтах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Госстройнадзора Ростовской области Фото: Пресс-служба Госстройнадзора Ростовской области

По информации пресс-службы, в настоящее время на объекте выполняется монтаж перегородок Южной трибуны. Параллельно специалисты прокладывают инженерные коммуникации для Восточной и Западной трибун.

Строители также обустраивают дренажную систему футбольного поля и ведут благоустройство территории спортивного комплекса.

Валентина Любашенко