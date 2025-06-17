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В Ростовской области проверили строительство стадиона ДЮСШ

Региональный госстройнадзор провел программную проверку реконструируемого стадиона «Шахтер» детской спортивной школы №5 в Шахтах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба Госстройнадзора Ростовской области

Фото: Пресс-служба Госстройнадзора Ростовской области

По информации пресс-службы, в настоящее время на объекте выполняется монтаж перегородок Южной трибуны. Параллельно специалисты прокладывают инженерные коммуникации для Восточной и Западной трибун.

Строители также обустраивают дренажную систему футбольного поля и ведут благоустройство территории спортивного комплекса.

Валентина Любашенко

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