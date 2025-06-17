Следствие начало проверку после травмирования саратовца при наезде лодки на мол

Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России приступил к доследственной проверке по факту травмирования мужчины при наезде моторной лодки на мол. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно релизу, вечером накануне, 16 июня, неправомерно завладевший водным транспортом ранее судимый мужчина не справился с управлением в акватории Волги, в результате чего моторная лодка «Крым» протаранила гидротехническое оградительное сооружение. Судоводителя с телесными повреждениями увезли в медучреждение.

Следствие изучило место происшествия. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов