Объемы POS-кредитования на Кубани в мае снизились до 480 млн рублей

Объединенное кредитное бюро зафиксировало резкое сокращение объемов POS-кредитования в РФ в мае 2025 года. На Кубани выдали 7,22 тыс. кредитов на 479,68 млн руб. (-9% и -8% по сравнению с апрелем соответственно).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

За месяц по стране в целом оформили 159,98 тыс. товарных кредитов на сумму 10,56 млрд руб., что на 64% меньше как по числу сделок, так и по объему по сравнению с маем прошлого года, когда было выдано 450,48 тыс. займов на 29,41 млрд руб. При этом средний чек вырос символически — с 65 тыс. до 66 тыс. руб., а средний срок кредитования сократился с 21 до 14 месяцев.

Относительно апреля 2025 года объем выдач также снизился: на 10% по количеству и на 8% по сумме. В апреле было выдано 177,67 тыс. кредитов на 11,52 млрд руб. Средний чек увеличился на 1 тыс. руб., до 66 тыс., срок кредитования вырос на один месяц — с 13 до 14 мес.

По итогам пяти месяцев нынешнего года объемы POS-кредитования остаются значительно ниже уровня 2024 года. С января по май оформлено 894,72 тыс. кредитов на 57,21 млрд руб., что на 64 и 63% соответственно ниже аналогичных показателей годом ранее (2,49 млн займов на 154,3 млрд руб.). Полная стоимость кредита в мае составила 25,31% против 25,88% в апреле.

Крупнейшими региональными рынками POS-кредитования в мае остаются Москва (12,99 тыс. кредитов на 1,04 млрд руб., -7% по числу и -8% по объему), Московская область (10,02 тыс., 750,11 млн руб., -9% и -8%), Краснодарский край (7,22 тыс., 479,68 млн руб., -9% и -8%), Санкт-Петербург (6,37 тыс., 474,82 млн руб., -8% и -6%) и Свердловская область (4,88 тыс., 313,84 млн руб., -9% и -7%).

Вячеслав Рыжков