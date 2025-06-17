В Ростовской области алкоголь дорожает быстрее всех остальных продуктов

В Ростовской области произошел рос цен на большинство категорий продуктов в мае. По годовому приросту лидирует алкоголь с показателем 10,6% по сравнению с маем прошлого года. На втором месте расположилась плодоовощная продукция — ее стоимость увеличилась на 9,1%. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным ведомства, заметно выросла стоимость спиртных напитков — на 1,2%. Максимальный месячный прирост зафиксирован на мясо — 3,8%. Рыба и морепродукты подорожали на 6,7%, молочные товары — на 6,5%.

Единственной категорией, где произошло снижение, стали яйца — их цена упала на 20,1% за год. Десяток яиц стоит 91,9 руб., а в отдельных магазинах продается по 35 руб., поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко