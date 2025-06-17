Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рыбному предприятию на Дону объявили предостережение за нелогичные объемы продукции

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушение на рыбном производстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации источника, из сырья в 35 кг мороженой глазированной кильки предприятие получило 250 кг продукта, что является нелогичным объемом. Уточняется, что предпринимателю объявили предостережение, а ветеринарно-сопроводительные документы аннулировали.

Константин Соловьев

Новости компаний Все