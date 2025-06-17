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В Самарской области создадут проектный офис для развития крупнейших акваторий

Межведомственный проектный офис «Река» появится в Самарской области. Его задачей станет развитие потенциала акваторий крупнейших рек региона. Соответствующее решение приняли власти Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В числе прочего проектный офис будет отвечать за улучшение экологического состояния бассейнов рек Самарской области. Также в его задачи будет входить совершенствование нормативно-правовой базы и ужесточение мер и контроля за соблюдением законодательства.

Кроме того, межведомственный проектный офис «Река» займется развитием рекреационных зон и туристической инфраструктуры на берегах рек Самарской области и совершенствованием системы речных пассажирских перевозок.

Георгий Портнов

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