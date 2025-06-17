В Ульяновске из-за ливня повреждены кровли домов и подтоплены дороги

За сутки в Ульяновске выпало 17 мм осадков. Это около трети месячной нормы. В результате непогоды в городе были повреждены кровли домов и подтоплены дороги. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Муниципальный центр управления зафиксировал 18 инцидентов. В десяти случаях это были подтопления дорог. Также произошло восемь протечек кровли»,— говорится в сообщении.

В настоящее время чиновники составляют акты для компенсации причиненного ущерба квартирам и подъездам. Ответственные службы осмотрели и очистили водоприемные решетки, а также ливнеприемные колодцы.

Георгий Портнов