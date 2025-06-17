Донские спасатели потушили три техногенных пожара и спасли одного человека

За сутки с 16 по 17 июня пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали три техногенных пожара и спасли одного человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В сообщении также уточняется, что за минувшие 24 часа произошло три загорания сухой растительности и четыре дорожно-транспортных происшествий.

Всего на места происшествий, ликвидацию последствий пожаров и ДТП выезжали 80 специалистов и 20 единиц спецтехники.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», за прошедшую неделю в донском регионе спасатели потушили более 170 пожаров и спасли 10 человек.

Ефим Мартов