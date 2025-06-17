В Саратове пойдет под суд главная медсестра за получение взятки от фирмы

Ленинский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении 50-летней жительницы Энгельса, бывшей главной медсестры одного из лечебных учреждений области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с 2018 года по 2022 год фигурантка оказывала содействие в заключении договоров в пользу фирмы. За это она получила 173 тыс. руб. взятки.

Свою вину фигурантка не признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов