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Следствие возбудило дело о невыплате зарплаты шести работникам в Саратове

Следственный отдел по Ленинскому району Саратова возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы местным жителям в размере более 370 тыс. руб. (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, руководство юрлица, расположенного в Ленинском районе Саратова, не выплатило работникам зарплату на общую сумму свыше 370 тыс. руб. с января по июль минувшего года. Денежные средства не получили шесть сотрудников.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Специалисты добиваются погашения образовавшейся задолженности.

Павел Фролов

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