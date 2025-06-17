В КГА объяснили появление скульптур горгулий на фасаде дома на Гончарной

В центре Петербурга на фасаде исторического дома № 12 по Гончарной улице появились выполненные в готическом стиле скульптуры горгулий. На изменившийся внешний вид здания обратили внимание корреспонденты «Ъ-СПб».

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В ответ на соответствующий запрос в комитете по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга сообщили «Ъ-СПб», что элементы благоустройства разметили на фасаде дома на Гончарной вполне легально — работы были выполнены в ходе капитального ремонта лицевого фасада здания после изучения архивных иконографических материалов — обновленных горгулий поместили там взамен утраченных в советское время.

«Разработчиком проектной документации предоставлен аналог скульптур, соответствующий архивному схематичному рисунку и стилистике фасада здания в целом»,— уточняется в сообщении КГА.

В комитете также отметили, что на данный момент работы по капитальному ремонту фасада здания на Гончарной в полном объеме пока не завершены.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Смольном пообещали сохранить основные корпуса исторических Кокоревских складов при строительстве терминала для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.

Андрей Цедрик