Волгоградец получил 5,5 года колонии за кражу с карты участника СВО 1,4 млн руб.

Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении 22-летнего жителя региона по уголовному делу о мошенничестве в отношении участника СВО (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Согласно релизу, 20 октября минувшего года фигурант встретил своего 21-летнего знакомого. Тот сказал, что подписал контракт, чтобы отправиться в зону СВО. Подозреваемый отметил, что якобы поможет установить для молодого человека мобильное приложение банка, и узнал у него данные его банковского счета и тем самым получил доступ к онлайн-кабинету.

Когда на карту 21-летнего гражданина поступила сумма в размере 1,4 млн руб., фигурант обналичил эти денежные средства и потратил по своему усмотрению. По решению суда мужчина получил 5,5 года исправительной колонии общего режима.

Павел Фролов