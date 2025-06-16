В Ростовской области в 173 пожарах спасли 10 человек

За неделю в Ростовской области спасатели потушили 173 пожара, в них спасли 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из общего числа происшествий один раз сотрудники МЧС привлекались к тушению пожара на землях лесного фонда, 51 раз они выезжали на тушение загораний сухой растительности.

Помимо пожаров, спасатели 26 раз участвовали в ликвидации последствий ДТП, в этих авариях спасены 9 человек.

С понедельника по воскресенье на водных объектах зарегистрированы 3 происшествия: погиб 1 человек, 4 спасены.

Наталья Белоштейн