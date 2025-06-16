В Ростовской области в 173 пожарах спасли 10 человек
За неделю в Ростовской области спасатели потушили 173 пожара, в них спасли 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Из общего числа происшествий один раз сотрудники МЧС привлекались к тушению пожара на землях лесного фонда, 51 раз они выезжали на тушение загораний сухой растительности.
Помимо пожаров, спасатели 26 раз участвовали в ликвидации последствий ДТП, в этих авариях спасены 9 человек.
С понедельника по воскресенье на водных объектах зарегистрированы 3 происшествия: погиб 1 человек, 4 спасены.