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Ростовский зоопарк пополнился 106 новорожденными животными

В Ростовском зоопарке за шесть месяцев появилось на свет 106 детенышей 31 вида животных. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Фото: Василий Дерюгин

Фото: Василий Дерюгин

Потомство принесли такины мишми, европейские муфлоны, козы камори, кубанские и дагестанские туры. Также детёныши появились у голубых и гривистых баранов, мархуров, патагонских мар, нильских крыланов. Среди новорожденных — малыши серых кенгуру и кенгуру Беннетта, красных мартышек и игрунок, кошачьих лемуров и сурикатов. Птенцы вылупились у филинов и лебедей, а мальки появились у различных видов рыб.

Константин Соловьев

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