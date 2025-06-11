Ростовский зоопарк пополнился 106 новорожденными животными

В Ростовском зоопарке за шесть месяцев появилось на свет 106 детенышей 31 вида животных. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Потомство принесли такины мишми, европейские муфлоны, козы камори, кубанские и дагестанские туры. Также детёныши появились у голубых и гривистых баранов, мархуров, патагонских мар, нильских крыланов. Среди новорожденных — малыши серых кенгуру и кенгуру Беннетта, красных мартышек и игрунок, кошачьих лемуров и сурикатов. Птенцы вылупились у филинов и лебедей, а мальки появились у различных видов рыб.

Константин Соловьев