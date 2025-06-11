В Ростове электросамокатчик сбил восьмилетнюю девочку

В Ростове-на-Дону электросамокатчик сбил восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГАИ по Ростовской области. Ребенок оказался в больнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Произошло это 10 июня в 20:01 в районе дома 63/12 по улице 40-летия Побед. 39-летнийводитель элетросамоката «двигаясь по дворовой территории допустил наезд на пешехода 2017 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги»,— рассказали в ведомстве.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн