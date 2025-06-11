Из Краснодарского края с начала года выдворили 500 иностранцев

С начала года с территории Краснодарского края были выдворены порядка 500 иностранных граждан. Об этом сообщил омбудсмен по правам человека в регионе Сергей Мышак в интервью радиостанции Business FM Краснодар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, в отношении мигрантов меры принимаются в рамках действующего законодательства, случаев нарушения их прав не зафиксировано. Господин Мышак отметил, что миграционная повестка вызывает устойчивый интерес со стороны жителей края, что находит отражение в обращениях к уполномоченному. Он подчеркнул, что как действия властей, так и поведение самих мигрантов должны соответствовать нормам российского законодательства.

«Изучайте русский язык, знакомьтесь с культурой, традициями, менталитетом страны пребывания. Тогда вы сможете спокойно работать в России и возвращаться домой без проблем»,— резюмировал правозащитник.

Вячеслав Рыжков