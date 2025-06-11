В Курганской области запрет на посещение лесов продлили до 4 июля

Запрет на вход и въезд в леса Курганской области продлен до 4 июля. Такое решение принято в связи с сухой и жаркой погодой и сохранением чрезвычайной пожарной опасности, сообщает пресс-служба правительства региона.

Посещение лесов в Курганской области запрещено в течение двух месяцев, с 12 апреля. Кроме того, с 11 апреля в регионе действует особый противопожарный режим.

За нарушение запрета на вход и въезд в лес зауральцам грозят штрафы: для граждан — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 тыс. до 90 тыс., для юридических — от 600 тыс. до 1 млн руб.